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18:08, 19 июня 2018 518
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Рязанцев пригласили на семейный фестиваль

Рязанцев пригласили на семейный фестиваль

Рязанцев пригласили на семейный фестиваль. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В субботу, 23 июня, в 11:00 на Лыбедском бульваре пройдет торжественное открытие первого образовательного семейного фестиваля «МамаПапаFest», который пройдет с 22 по 24 июня. Его участниками станут не только семьи с детьми, но и будущие родители.

Рязанцев ждет программа по трем направлениям: «БудущиеМамаПапа», «МамаПапаМалыша» и «МамаПапаШкольника».

Спикерами лекториев станут педагоги, психологи, медики и представители госструктур. Они выступят с актуальными для молодых семей темами, такими как «Социальная защита родительства», «Дети в интернете» и другими.

Также участников ждут мастер-классы, работа игровых и спортивных площадок, розыгрыши призов и семейное шоу.

Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 25-62-18; +7 (920) 996-29-26.


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