Рязанцев пригласили на семейный фестиваль. Об этом сообщил
В субботу, 23 июня, в 11:00 на Лыбедском бульваре пройдет торжественное открытие первого образовательного семейного фестиваля «МамаПапаFest», который пройдет с 22 по 24 июня. Его участниками станут не только семьи с детьми, но и будущие родители.
Рязанцев ждет программа по трем направлениям: «БудущиеМамаПапа», «МамаПапаМалыша» и «МамаПапаШкольника».
Спикерами лекториев станут педагоги, психологи, медики и представители госструктур. Они выступят с актуальными для молодых семей темами, такими как «Социальная защита родительства», «Дети в интернете» и другими.
Также участников ждут мастер-классы, работа игровых и спортивных площадок, розыгрыши призов и семейное шоу.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: 25-62-18;