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10:40, 19 июня 2018 200

«Прайм-стоматология» победила в региональном конкурсе «Лидер доверия»

«Прайм-стоматология» победила в региональном конкурсе «Лидер доверия»

«Прайм-стоматология» победила в региональном конкурсе «Лидер доверия — 2018», который проводят ежегодно.

Сеть клиник стала лучшей в номинации «Оказание стоматологических услуг». «Это значит, рязанцы доверяют свое здоровье клиникам „Прайм-стоматология“. Ежегодно мы подтверждаем качество своей работы и постоянно, на протяжении вот уже 13 лет, совершенствуемся для своих любимых пациентов», — прокомментировал директор сети клиник Павел Яковлев.

По его словам, основная цель конкурса — сформировать объективную оценку соблюдения прав потребителей, правил их обслуживания и выявить самые добросовестные и достойные доверия граждан предприятия в регионе.


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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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