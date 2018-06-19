«Прайм-стоматология» победила в региональном конкурсе «Лидер доверия»

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Сеть клиник стала лучшей в номинации «Оказание стоматологических услуг». «Это значит, рязанцы доверяют свое здоровье клиникам „Прайм-стоматология“. Ежегодно мы подтверждаем качество своей работы и постоянно, на протяжении вот уже 13 лет, совершенствуемся для своих любимых пациентов», — прокомментировал директор сети клиник Павел Яковлев.
По его словам, основная цель конкурса — сформировать объективную оценку соблюдения прав потребителей, правил их обслуживания и выявить самые добросовестные и достойные доверия граждан предприятия в регионе.