По требованию прокуратуры заблокировали еще один сайт с фиктивными билетами на ЧМ-2018

По требованию прокуратуры суд заблокировал еще один сайт, где продавали фиктивные билеты на чемпионат мира по футболу 2018. Об этом сообщил
Известно, что на портале была размещена информация по продаже билетов, их цене, способах оплаты и контактные телефоны. При этом войти на сайт можно было без регистрации.
Отмечается, что купить билеты на ЧМ-2018 можно только на
«Любые билеты, приобретенные из других источников, автоматически аннулируются после их идентификации и не дают обладателю права доступа на стадион, получения возмещения билета и прочих компенсаций», — говорится в сообщении.
Фото FIFA.com