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14:30, 19 июня 2018 357
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На улице Фирсова начали готовить площадку под строительство многоэтажки 1

На улице Фирсова начали готовить площадку под строительство многоэтажки

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В Рязани начали готовить площадку под строительство многоэтажки на улице Фирсова. Рабочие поставили забор и расчистили территорию.

По словам бригадира, с пустующей площадки вывезли «четыре грузовика» мусора. В конце июня там начнуть рыть котлован.

Напомним, что в 2016 году мэрия разрешила строительство десятиэтажного жилого дома на 240 человек с 74-местной подземной стоянкой.

Жители окрестных домов выступили против проекта, объясняя это тем, что там находился осушенный впоследствии пруд, а грунтовые воды до сих пор затапливают ближайшие подвалы. Также они говорили, что здание затенит их дома, а новоселы заставят дворы машинами.


© RZN.info

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