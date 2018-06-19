На улице Фирсова начали готовить площадку под строительство многоэтажки

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В Рязани начали готовить площадку под строительство многоэтажки на улице Фирсова. Рабочие поставили забор и расчистили территорию.
По словам бригадира, с пустующей площадки вывезли «четыре грузовика» мусора. В конце июня там начнуть рыть котлован.
Напомним, что в 2016 году мэрия разрешила строительство десятиэтажного жилого дома на 240 человек с 74-местной подземной стоянкой.
Жители окрестных домов выступили против проекта, объясняя это тем, что там находился осушенный впоследствии пруд, а грунтовые воды до сих пор затапливают ближайшие подвалы. Также они говорили, что здание затенит их дома, а новоселы заставят дворы машинами.