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9:11, 19 июня 2018 629
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Минтранс обяжет установить в общественном транспорте кондиционеры 3

Минтранс обяжет установить в общественном транспорте кондиционеры

Минтранс внес поправки в стандарт обслуживания населения, согласно которому во всех автобусах, маршрутках, троллейбусах должны появиться кондиционеры и печки. Об этом пишут «Известия».

Стандарт разработан для реализации транспортной стратегии России. Его ввели с прошлого года, но после тестового периода потребовались поправки.

Поправки коснулись остановок автобусов в пригородном и междугороднем сообщении. Они должны защищать от осадков вне зависимости от количества пассажиров, отправляющихся с остановочных пунктов.

В стандарте также указано, что весь пассажирский транспорт должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха.

Параметры температурного режима в транспорте остались прежними: не менее 12 градусов при среднесуточной температуре воздуха ниже 5 градусов, и не более 25 градусов при среднесуточной температуре наружного воздуха выше 20 градусов.

Стоя теперь могут ездить не более трех человек на один квадратный метр, ранее разрешалось стоять пятерым людям.

«Перевозчиком должна обеспечиваться посадка и высадка, в том числе с использованием специальных подъемных устройств для пассажиров из числа инвалидов, не способных передвигаться самостоятельно», — добавили в Минтрансе.

На данный момент стандарт носит рекомендательный характер.


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