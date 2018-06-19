Курс доллара взлетел на открытии торгов

Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые со 2 мая. Об этом пишет «
На открытии торгов во вторник, 19 июня, курс доллара рос на 0,62 рубля — до 64,07 рубля, курс евро — на 0,42 рубля — до 74,2 рубля.
Цены на нефть опускаются из-за опасений рост адобычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.
При этом, курс доллара снизился по отношению к иене и швейцарскому франку. Японская иена выросла на 0,8 процента к доллару до 109,67 иены. Швейцарский франк также поднялся на 0,3 процента к доллару до 0,9922 франка.