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11:19, 19 июня 2018 521
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Курс доллара взлетел на открытии торгов 1

Курс доллара взлетел на открытии торгов

Курс доллара поднялся выше 64 рублей впервые со 2 мая. Об этом пишет «Эксперт».

На открытии торгов во вторник, 19 июня, курс доллара рос на 0,62 рубля — до 64,07 рубля, курс евро — на 0,42 рубля — до 74,2 рубля.

Цены на нефть опускаются из-за опасений рост адобычи в ОПЕК и замедления роста мировой экономики из-за конфликта США и Китая во внешней торговле.

При этом, курс доллара снизился по отношению к иене и швейцарскому франку. Японская иена выросла на 0,8 процента к доллару до 109,67 иены. Швейцарский франк также поднялся на 0,3 процента к доллару до 0,9922 франка.


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