Колумбия сенсационно проиграла Японии в первом матче на чемпионате мира. Игра в Саранске завершилась со счетом 1:2.
Южноамериканцы уже на третьей минуте остались в меньшинстве. За фол последней надежды поле покинул Карлос Санчес. Кагава уверенно забил с пенальти — 1:0.
Колумбийцы сравняли счет под занавес первого тайма. На 39-й минуте Фалькао заработал штрафной, а Кинтеро пробил под стенкой. Вратарь дотянулся, но мяч все-же оказался за линией — 1:1.
Во втором тайме японцы вышли вперед. Хонда навесил с углового во вратарскую, Осако выиграл «воздух» и пробил головой в дальний угол — 2:1.
Несмотря на попытки колумбийцев отыграться, счет до конца матча не изменился.