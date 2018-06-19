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16:57, 19 июня 2018 849
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Колумбия сенсационно проиграла Японии в первом матче на чемпионате мира

Колумбия сенсационно проиграла Японии в первом матче на чемпионате мира

Колумбия сенсационно проиграла Японии в первом матче на чемпионате мира. Игра в Саранске завершилась со счетом 1:2.

Южноамериканцы уже на третьей минуте остались в меньшинстве. За фол последней надежды поле покинул Карлос Санчес. Кагава уверенно забил с пенальти — 1:0.

Колумбийцы сравняли счет под занавес первого тайма. На 39-й минуте Фалькао заработал штрафной, а Кинтеро пробил под стенкой. Вратарь дотянулся, но мяч все-же оказался за линией — 1:1.

Во втором тайме японцы вышли вперед. Хонда навесил с углового во вратарскую, Осако выиграл «воздух» и пробил головой в дальний угол — 2:1.

Несмотря на попытки колумбийцев отыграться, счет до конца матча не изменился.


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