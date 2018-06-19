Греков поручил помочь рязанскому ветерану-фронтовику с ремонтом дома

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поручил решить проблему жилья ветерана Великой Отечественной войны Владимира Копейкина из Чучковского района. Об этом сообщил
Во вторник, 19 июня, обращаясь к руководству района по видеоконференцсвязи, Греков потребовал объяснить «причины невнимания со стороны местных органов власти к ситуации». Вице-губернатор отметил, что Копейкин живет в ветхом доме, которому требуется серьезный ремонт. Чтобы решить проблему, в ситуацию пришлось вмешиваться Николаю Любимову.
Греков поручил «срочно оказать» ветерану необходимую помощь.
«Губернатор неоднократно подчеркивал важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, значимость поддержки, которую мы должны оказывать нашим ветеранам, — сказал вице-гебурнатор. — Я еще раз повторю, мы не просто должны, мы обязаны помогать во всем ветеранам и делать это постоянно, а не только накануне Дня Победы».
Как отметила замглавы администрации Чучковского района по социальным вопросам Татьяна Белова, ремонт дома ветерана проведен. Сейчас остается проблема с земельным участком, которую пообещали решить «в ближайшее время».