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16:18, 19 июня 2018 935
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Греков поручил помочь рязанскому ветерану-фронтовику с ремонтом дома

Греков поручил помочь рязанскому ветерану-фронтовику с ремонтом дома

Вице-губернатор Рязанской области Игорь Греков поручил решить проблему жилья ветерана Великой Отечественной войны Владимира Копейкина из Чучковского района. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Во вторник, 19 июня, обращаясь к руководству района по видеоконференцсвязи, Греков потребовал объяснить «причины невнимания со стороны местных органов власти к ситуации». Вице-губернатор отметил, что Копейкин живет в ветхом доме, которому требуется серьезный ремонт. Чтобы решить проблему, в ситуацию пришлось вмешиваться Николаю Любимову.

Греков поручил «срочно оказать» ветерану необходимую помощь.

«Губернатор неоднократно подчеркивал важность сохранения памяти о героях Великой Отечественной войны, значимость поддержки, которую мы должны оказывать нашим ветеранам, — сказал вице-гебурнатор. — Я еще раз повторю, мы не просто должны, мы обязаны помогать во всем ветеранам и делать это постоянно, а не только накануне Дня Победы».

Как отметила замглавы администрации Чучковского района по социальным вопросам Татьяна Белова, ремонт дома ветерана проведен. Сейчас остается проблема с земельным участком, которую пообещали решить «в ближайшее время».


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