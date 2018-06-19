Греков поручил «ежеминутно» следить за пробками и ремонтом дорог

Во вторник, 19 июня, вице-губернатор Игорь Греков заявил, что областному минтрансу необходимо «постоянно» контролировать ремонт рязанских трасс. Об этом сообщил
«Необходимо ежеминутно отслеживать все, что происходит на автомобильных дорогах, и ремонтные работы, и пробки», — отметил Греков.
Вице-губернатор обратил внимание на пробку, которая образовалась в прошедшие выходные на мосту через Оку. В ликвидации затора участвовали автоинспекторы, руководство регионального минтранса.
По словам Грекова, нужно принять «все необходимые меры» для мониторинга дорожной обстановки, чтобы подобные ситуации не повторялись.