Госдума утвердила закон, повысивший пошлины на права и загранпаспорт. Речь идет о документе с электронным носителем информации и других документах нового поколения, передает «
Госпошлина за выдачу загранпаспорта повысится с 3,5 тысяч до пяти тысяч рублей для взрослого, а для ребенка до 14 лет — до 2,5 тысячи вместо полутора тысяч рублей.
Закон также устанавливает размер пошлины за регистрацию транспортных средств — полторы тысячи рублей. Стоимость получения водительского удостоверения составит три тысячи рублей.