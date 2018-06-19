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19:44, 19 июня 2018 942
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Госдума утвердила закон, повысивший пошлины на права и загранпаспорт

Госдума утвердила закон, повысивший пошлины на права и загранпаспорт

Госдума утвердила закон, повысивший пошлины на права и загранпаспорт. Речь идет о документе с электронным носителем информации и других документах нового поколения, передает «РИА Новости».

Госпошлина за выдачу загранпаспорта повысится с 3,5 тысяч до пяти тысяч рублей для взрослого, а для ребенка до 14 лет — до 2,5 тысячи вместо полутора тысяч рублей.

Закон также устанавливает размер пошлины за регистрацию транспортных средств — полторы тысячи рублей. Стоимость получения водительского удостоверения составит три тысячи рублей.


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