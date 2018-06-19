Две рязанки стали лауреатами конкурса «Лучший врач 2018 года»

Две рязанки стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучший врач 2018 года». Об этом сообщил
Второе место в номинации «Лучший эндокринолог» завоевала заведующая отделением-врач-эндокринолог детской ОКБ имени Дмитриевой Алла Филимонова. Третье место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла заведующая отделением-врач-акушер-гинеколог Областного перинатального центра Ирина Андреева.
В 2018 году на конкурс врачей поступило 667 работ по 29 номинациям из 56 субъектов России.
Всероссийский конкурс врачей традиционно проводится с 2000 года по 40 номинациям. С 2011 года победителям вручается денежный приз.