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10:45, 19 июня 2018 435
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Две рязанки стали лауреатами конкурса «Лучший врач 2018 года»

Две рязанки стали лауреатами конкурса «Лучший врач 2018 года»

Две рязанки стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучший врач 2018 года». Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Второе место в номинации «Лучший эндокринолог» завоевала заведующая отделением-врач-эндокринолог детской ОКБ имени Дмитриевой Алла Филимонова. Третье место в номинации «Лучший акушер-гинеколог» заняла заведующая отделением-врач-акушер-гинеколог Областного перинатального центра Ирина Андреева.

В 2018 году на конкурс врачей поступило 667 работ по 29 номинациям из 56 субъектов России.

Всероссийский конкурс врачей традиционно проводится с 2000 года по 40 номинациям. С 2011 года победителям вручается денежный приз.


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