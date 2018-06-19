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12:46, 19 июня 2018 295
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Депутаты гордумы одобрили двум предприятиям кредит на 170 миллионов

Депутаты гордумы одобрили двум предприятиям кредит на 170 миллионов

Депутаты одобрили двум предприятиям кредит на сумму 170 миллионов. Решение приняли на заседании рязанской гордумы во вторник, 19 июня.

Так, «Водоканал» возьмет кредит в 70 млн рублей. Кредит на сумму 100 млн рублей согласовали рязанским тепловым сетям сроком на полгода. Деньги муниципальные предприятия возьмут в целях пополнения оборотных средств.

Глава муниципального образования, председатель рязанской гордумы Владислав Фролов, подчеркнул, что это решение соответствует регламенту и не связано с какой-либо проблемой на предприятиях. «Кредитные средства необходимы для поддержания кассовых расходов в летний период, потому что основные платежи, например, по „Водоканалу“ придут осенью. РМПТС, конечно, нужно сейчас приводить сеть в порядок, а осенью уже начинать работу», — пояснил он.

Фролов добавил, что выдача кредитов не отразится на тарифах.


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