Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:23, 19 июня 2018 259

Центр доктора Бубновского объявил скидки для знакомых и родных пациентов

Центр доктора Бубновского объявил скидки для знакомых и родных пациентов

Центр доктора Бубновского объявил скидки для знакомых и родных пациентов. Акция действует до 30 июня.

Знакомые, которых рязанцы приведут в центр, смогут пройти первичную консультацию врача кинезитерапевта с тестированием со скидкой 50%. Для этого им необходимо во время записи сказать кодовое слово «друг» и назвать имя, фамилию и отчество человека, который их привел.

«Мы знаем, как трудно некоторым людям решиться на что-то новое, справиться с чувством страха, с болью или изменить мировоззрение. Будучи уверены в эффективности метода доктора Бубновского, мы с вами можем помочь близким людям сделать первый шаг навстречу здоровью», — обратились в центре к рязанцам.

Кроме того, пациент и его друг получат по одному занятию в подарок, если новый посетитель оплатит цикл из 12 занятий.

Записаться на консультацию можно по телефону 511-730.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:40, 19 июня 2018
12 колумбийцев, американцы и один японец. В Рязань приехали болельщики со всего мира
15:35, 19 июня 2018
В Рязани составили список лучших мест для фото
15:23, 19 июня 2018
Центр доктора Бубновского объявил скидки для знакомых и родных пациентов
14:30, 19 июня 2018
На улице Фирсова начали готовить площадку под строительство многоэтажки 1
14:12, 19 июня 2018
Рязанцы приютили перуанских болельщиков, оставшихся без машины
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы

Как в Рязани извлекают из мусора максимум пользы 1

О работе мусоросортировочного предприятия рассказал замдиректора ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 30 112
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 21 200
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 942
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 9
19:17, 10 июня 2018 16 117
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 631
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Как часто вы делаете селфи?

Окончание опроса: 26.06.2018
Архив голосований
Форум