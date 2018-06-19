Центр доктора Бубновского объявил скидки для знакомых и родных пациентов. Акция действует до 30 июня.
Знакомые, которых рязанцы приведут в центр, смогут пройти первичную консультацию врача кинезитерапевта с тестированием со скидкой 50%. Для этого им необходимо во время записи сказать кодовое слово «друг» и назвать имя, фамилию и отчество человека, который их привел.
«Мы знаем, как трудно некоторым людям решиться на что-то новое, справиться с чувством страха, с болью или изменить мировоззрение. Будучи уверены в эффективности метода доктора Бубновского, мы с вами можем помочь близким людям сделать первый шаг навстречу здоровью», — обратились в центре к рязанцам.
Кроме того, пациент и его друг получат по одному занятию в подарок, если новый посетитель оплатит цикл из 12 занятий.
Записаться на консультацию можно по телефону 511-730.