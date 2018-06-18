В Рязани дважды перекроют площадь Ленина из-за выпуска десантников

В Рязани дважды перекроют площадь Ленина из-за репетиции и церемонии выпуска молодых лейтенантов РВВДКУ. Об этом сообщил
Площадь перекроют в четверг, 21 июня, с 21:00 до 00:00, а также в субботу, 23 июня, с 10:00 до 14:00.
Из-за этого
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
© RZN.info
|
← предыдущая новостьФестиваль «PAPRICO FEST» в Рязани продлится до пяти утра
|
cледующая новость →В рязанском «Вишневом саду» появятся детская и спортивная площадки
О работе мусоросортировочного предприятия рассказал замдиректора ООО «Региональные инвестиции» Олег Шишов.