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17:48, 18 июня 2018 984
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В Рязани дважды перекроют площадь Ленина из-за выпуска десантников

В Рязани дважды перекроют площадь Ленина из-за выпуска десантников

В Рязани дважды перекроют площадь Ленина из-за репетиции и церемонии выпуска молодых лейтенантов РВВДКУ. Об этом сообщил сайт мэрии.

Площадь перекроют в четверг, 21 июня, с 21:00 до 00:00, а также в субботу, 23 июня, с 10:00 до 14:00.

Из-за этого изменится движение пассажирского транспорта.


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