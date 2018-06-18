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18:12, 18 июня 2018 882
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Из-за перекрытия площади Ленина изменятся маршруты движения пассажирского транспорта

Из-за перекрытия площади Ленина изменятся маршруты движения пассажирского транспорта

Из-за перекрытия площади Ленина изменятся маршруты движения пассажирского транспорта. Об этом сообщил сайт мэрии.

Движение закроют с 21:00 до 00:00 четверга, 21 июня, а также с 10:00 до 14:00 в субботу, 23 июня. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта:

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  • троллейбусы №1 будут следовать до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • троллейбусы №3 поедут от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по улицам Новой, Есенина и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — два троллейбуса;
  • троллейбусы №5 (наружного) от конечной остановки «улица Строителей» поедут по улицам Островского, Стройкова, Гагарина, Есенина до Театральной площади, далее по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы №5 (внутреннего) от конечной остановки «улица Строителей» будут следовать по улице Чкалова, Первомайскому проспекту, улице Дзержинского, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы №6 от конечной остановки «Завод Рязцветмет» поедут по Куйбышевскому шоссе, улицам Циолковского и Есенина до остановки «площадь Попова», далее по улице Грибоедова до площади Свободы и обратно;
  • троллейбусы №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод Рязцветмет» последуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, далее по своему маршруту;
  • троллейбусы №10 от конечной остановки «улица Крупской» поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского и Есенина до Театральной площади и обратно.

Автобусы маршрутов №№ 1, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 23 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной и Семинарской, далее — по своим маршрутам.

Маршрутки №№ 31, 41, 47, 49, 53, 65, 66, 68, 73, 75, 88, 98, 99 будут следовать со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицам Сенной и Семинарской, далее по своим маршрутам.

Маршрутки № 41 при движении со стороны площади Соборной поедут по улицам Семинарской и Сенной, далее по своему маршруту.

Маршрутки №№ 31, 47, 49, 53, 62, 66, 68, 73, 75, 77, 87, 88, 91, 98, 99 при движении со стороны площади Театральной последуют по улицам Семинарской и Сенной, далее по своим маршрутам.


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