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12:31, 18 июня 2018 169
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В Пронске наградили врачей и медработников

В Пронске наградили врачей и медработников

Фото: Издательство «Пресса»

В Пронске наградили врачей и медработников. Праздник приурочили к 190-летию районной больницы, пишет издательство «Пресса».

От лица министра здравоохранения Андрея Прилуцкого гостей поприветствовала его заместитель Лиана Сошкина. Своих коллег также поздравила главврач больницы Наталья Черницына.

На празднике чествовали династии врачей и медработников. Памятным знаком губернатора «За усердие» наградили гинеколога с 40-летним стажем Филюзу Щавелеву и ее мужа Николая Щавелева — бывшего главврача больницы, чья сестра Зинаида Кочуйкова работает в медицине 40 лет. Кроме того, ее сын трудится терапевтом почти 30 лет.

Грамоты и подарки от облдумы и регионального минздрава вручили и другим сотрудникам больницы. Медработников также отметили на районном и местном уровнях, им вручили благодарности от администрации новомичуринской больницы.


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