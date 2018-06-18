В Пронске наградили врачей и медработников. Праздник приурочили к 190-летию районной больницы, пишет издательство «
От лица министра здравоохранения Андрея Прилуцкого гостей поприветствовала его заместитель Лиана Сошкина. Своих коллег также поздравила главврач больницы Наталья Черницына.
На празднике чествовали династии врачей и медработников. Памятным знаком губернатора «За усердие» наградили гинеколога с 40-летним стажем Филюзу Щавелеву и ее мужа Николая Щавелева — бывшего главврача больницы, чья сестра Зинаида Кочуйкова работает в медицине 40 лет. Кроме того, ее сын трудится терапевтом почти 30 лет.
Грамоты и подарки от облдумы и регионального минздрава вручили и другим сотрудникам больницы. Медработников также отметили на районном и местном уровнях, им вручили благодарности от администрации новомичуринской больницы.