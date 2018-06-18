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12:22, 18 июня 2018 227
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В конце июня россияне увидят два редких астрономических явления

В конце июня россияне увидят два редких астрономических явления

Фото: Pixabay.com

В ночь на 28 июня россияне увидят два редких астрономических явления — великое противостояние Марса и продолжительное полное лунное затмение, передает «РИА Новости».

Великое противостояние Марса — это наиболее тесное сближение Земли и Марса. Оно происходит раз в 15-17 лет.

Полное лунное затмение в последний раз было 31 января 2018 года.

«Эти события сами по себе не такие редкие, но их совпадение — явление, заслуживающее внимания. Последний раз подобное происходило почти 200 лет назад», — отметил начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

По его словам, 27 июня ожидается самое продолжительное в 21 веке лунное затмение: Луна полностью скроется в тени Земли более чем на час. Расстояние между Марсом и Землей составит всего 55 миллионов километров, что случается редко.

«Полная луна примерно на час с небольшим исчезнет из поля зрения, когда она войдет в земную тень. В это время нужно будет постараться рассмотреть красную звездочку невысоко над горизонтом в той стороне, где будет происходить лунное затмение. Это будет Марс. Сейчас можно наблюдать два таких ярких объекта — вечером видно Венеру, а в ночное время — Юпитер. Марс будет примерно такой же яркости», — пояснил Лапин

Наблюдать за астрономическими явлениями можно будет в любой точке страны. Для этого не нужно специальное оборудование.


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