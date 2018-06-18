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16:54, 18 июня 2018 571
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В центре Рязани столкнулись две легковушки. Видео

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Видео

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Ролик опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

ДТП произошло на улице Ленина в воскресенье, 17 июня.

На перекрестке улиц Ленина и Сенной автомобиль Chevrolet столкнулся с Lada Granta.


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