В центре Рязани столкнулись две легковушки. Видео

В центре Рязани столкнулись две легковушки. Ролик опубликовали в группе «
ДТП произошло на улице Ленина в воскресенье, 17 июня.
На перекрестке улиц Ленина и Сенной автомобиль Chevrolet столкнулся с Lada Granta.
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В центре Рязани столкнулись две легковушки. Ролик опубликовали в группе «
ДТП произошло на улице Ленина в воскресенье, 17 июня.
На перекрестке улиц Ленина и Сенной автомобиль Chevrolet столкнулся с Lada Granta.
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