В Белоруссии нашли зараженную рязанскую сельдь

В пресервах сельди рязанского предприятия, которые доставили в Белоруссиию, нашли бактерии Listeria monocytogenes. Об этом сообщил
Специалисты организовали усиленный контроль и проверили десять партий сельди из Рязани. Результаты исследований показали, что пресервы безопасны.
Как пояснили в Россельхознадзоре, бактерии Listeria широко распространены в окружающей среде. Возбудитель может попасть на предприятие с рыбным сырьем, с пищевыми ингредиентами, с необеззараженной водой, с упаковочным материалом.