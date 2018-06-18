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10:49, 18 июня 2018 402
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В Белоруссии нашли зараженную рязанскую сельдь 1

В Белоруссии нашли зараженную рязанскую сельдь

В пресервах сельди рязанского предприятия, которые доставили в Белоруссиию, нашли бактерии Listeria monocytogenes. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Тамбовской и Рязанской областям.

Специалисты организовали усиленный контроль и проверили десять партий сельди из Рязани. Результаты исследований показали, что пресервы безопасны.

Как пояснили в Россельхознадзоре, бактерии Listeria широко распространены в окружающей среде. Возбудитель может попасть на предприятие с рыбным сырьем, с пищевыми ингредиентами, с необеззараженной водой, с упаковочным материалом.


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