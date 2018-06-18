Утонувший под Елатьмой 33-летний мужчина купался в неположенном месте. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
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Фото: Pixabay.com
Утонувший под Елатьмой 33-летний мужчина купался в неположенном месте. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Тело
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