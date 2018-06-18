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12:53, 18 июня 2018 845
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Утонувший под Елатьмой мужчина купался в неположенном месте — МЧС

Утонувший под Елатьмой мужчина купался в неположенном месте — МЧС

Фото: Pixabay.com

Утонувший под Елатьмой 33-летний мужчина купался в неположенном месте. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Тело достали из Оки около 12:00. Его искали четверо спасателей при помощи одной единицы техники.


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