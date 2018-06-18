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12:32, 18 июня 2018 354
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Из Оки подняли труп мужчины

Из Оки подняли труп мужчины

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В понедельник, 18 июня, из Оки у Елатьмы в Касимовском районе подняли труп мужчины. Тело обнаружили около 12:00, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

К работам привлекали одну единицу техники и четверых спасателей.


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