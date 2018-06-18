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16:05, 18 июня 2018 493
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Сигареты в обмен на бассейн. В Рязани стартовала акция «Лето без табачного дыма»

Сигареты в обмен на бассейн. В Рязани стартовала акция «Лето без табачного дыма»

В понедельник, 18 июня, в Рязани стартовал первый этап профилактической акции «Лето без табачного дыма». До 29 июня горожане смогут пройти первичное тестирование при отказе от курения, сообщил сайт регионального минздрава.

Напомним, бросившие курить смогут получить бесплатные абонементы на занятия в бассейнах, фитнес-центрах, физкультурно-оздоровительных комплексах.

Для участия в акции необходимо посетить с 18 по 22 и с 25 по 29 июня один из 18 кабинетов отказа от курения, получить там консультацию и пройти первичный осмотр. Список, адреса и телефоны кабинетов можно посмотреть по ссылке. При себе нужно иметь полис ОМС.

Кроме того, 19, 21, 26 и 28 июня можно посетить мобильную площадку службы медпрофилактики, расположенную в ТРЦ «М5 Молл» у входа №3 со стороны супермаркета «Карусель», она работает с 13:00 до 17:00.

С 1 по 9 августа участник акции должен будет пройти вторичное обследование, которое покажет, действительно ли он отказался от курения.

На основе результатов обследования организаторы объявят победителей, которым и достанутся бесплатные абонементы.


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