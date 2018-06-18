Швеция с минимальным счетом обыграла Корею. Матч на стадионе в Нижнем Новгороде закончился со счетом 1:0.
Скандинавы могли отличиться уже на 20-й минуте, но удар Берга в упор отразил вратарь корейцев Хьюн-Ву Чо. Первый тайм закончился «нулями» на табло.
На 65-й минуте Классона сбили в штрафной соперника. Арбитр сначала не увидел нарушения, но после просмотра видеоповтора назначил пенальти. К «точке» подошел Гранквист и развел мяч и вратаря по разным углам.
В дополнительное время корейцы могли сравнять, но Хи Чан не попал головой в дальний угол после скидки в центр штрафной.
Швеция набрала три очка и делит первое и второе место в группе F с мексиканцами, которые накануне сенсационно
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