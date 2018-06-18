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17:01, 18 июня 2018 357
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Швеция с минимальным счетом обыграла Корею

Швеция с минимальным счетом обыграла Корею

Швеция с минимальным счетом обыграла Корею. Матч на стадионе в Нижнем Новгороде закончился со счетом 1:0.

Скандинавы могли отличиться уже на 20-й минуте, но удар Берга в упор отразил вратарь корейцев Хьюн-Ву Чо. Первый тайм закончился «нулями» на табло.

На 65-й минуте Классона сбили в штрафной соперника. Арбитр сначала не увидел нарушения, но после просмотра видеоповтора назначил пенальти. К «точке» подошел Гранквист и развел мяч и вратаря по разным углам.

В дополнительное время корейцы могли сравнять, но Хи Чан не попал головой в дальний угол после скидки в центр штрафной.

Швеция набрала три очка и делит первое и второе место в группе F с мексиканцами, которые накануне сенсационно обыграли действующих чемпионов мира — сборную Германии.

Фото сайта FIFA


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