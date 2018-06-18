Рязанскую птицефабрику оштрафовали на 30 тысяч

На рязанской птицефабрике провели внеплановую проверку, которая показала, что сырье хранили, перерабатывали и перевозили с нарушениями. Об этом сообщил
Ранее индивидуальному предпринимателю уже выдавали предписание по устранению нарушений, однако он не выполнил эти требования.
Оказалось также, что конструкция помещения и его расположение не позволяет безопасно выпускать продукцию.
В отношении предпринимателя составили протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ, его признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч.