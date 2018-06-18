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11:25, 18 июня 2018 544
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Рязанскую птицефабрику оштрафовали на 30 тысяч

Рязанскую птицефабрику оштрафовали на 30 тысяч

На рязанской птицефабрике провели внеплановую проверку, которая показала, что сырье хранили, перерабатывали и перевозили с нарушениями. Об этом сообщил сайт Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

Ранее индивидуальному предпринимателю уже выдавали предписание по устранению нарушений, однако он не выполнил эти требования.

Оказалось также, что конструкция помещения и его расположение не позволяет безопасно выпускать продукцию.

В отношении предпринимателя составили протокол по части 15 статьи 19.5 КоАП РФ, его признали виновным и оштрафовали на 30 тысяч.


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