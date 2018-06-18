Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:52, 18 июня 2018 245

Рязанское предприятие КРЭТ отметили двумя золотыми медалями форума «Здравница»

Рязанское предприятие КРЭТ отметили двумя золотыми медалями форума «Здравница»

Касимовский приборный завод — филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) участвовал во Всероссийском форуме «Здравница-2018», который прошел в Кисловодске. На выставке экспонировали медицинские изделия.

По итогам форума Касимовский приборный завод наградили золотыми медалями и дипломами в двух номинациях: «Лучшие физиотерапевтические технологии» и «Лучшие технологии восстановительной медицины».

Предприятие представило магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» и другое медицинское оборудование. АО «ГРПЗ» продемонстрировало офтальмологические приборы торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.

«Уникальный магнитотерапевтический комплекс „Мультимаг“ с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата применяется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, профилакториев и санаториев. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры. Процедура лечения эффективна и безболезненна», — рассказали в пресс-службе завода.

Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления — тонометры ТГДц-03 — используют при диагностике, лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Приборы используют также в сложных клинических случаях, например, при патологии или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.

Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.

Стенд предприятия осмотрел президент Национальной курортной ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН Александр Разумов. Для всех посетителей специалисты предприятий провели презентации медицинской продукции.

«Касимовский приборный завод — один из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Продукцией предприятия оснащены многие медицинские учреждения и санатории России и стран ближнего зарубежья», — отметили в пресс-службе.

Всероссийский форум «Здравница» — главное мероприятие санаторно-курортной отрасли страны. В этом году свою продукцию здесь представили более ста российских компаний.


© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
13:04, 18 июня 2018
AliExpress откроет пункты самовывоза в ста городах России
12:52, 18 июня 2018
Рязанское предприятие КРЭТ отметили двумя золотыми медалями форума «Здравница»
12:33, 18 июня 2018
Рязанцу назначили обязательные работы за оскорбление полицейского
12:31, 18 июня 2018
В Пронске наградили врачей и медработников
12:17, 18 июня 2018
Центр доктора Бубновского объявил скидки для медработников
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 29 426
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 20 663
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 720
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 895
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 391
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум