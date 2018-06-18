Рязанское предприятие КРЭТ отметили двумя золотыми медалями форума «Здравница»

Касимовский приборный завод — филиал АО «Государственный Рязанский приборный завод» (входит в КРЭТ) участвовал во Всероссийском форуме «Здравница-2018», который прошел в Кисловодске. На выставке экспонировали медицинские изделия.
По итогам форума Касимовский приборный завод наградили золотыми медалями и дипломами в двух номинациях: «Лучшие физиотерапевтические технологии» и «Лучшие технологии восстановительной медицины».
Предприятие представило магнитотерапевтический комплекс «Мультимаг» и другое медицинское оборудование. АО «ГРПЗ» продемонстрировало офтальмологические приборы торговой марки diathera: тонометр для измерения внутриглазного давления ТГДц-03 и магнитотерапевтический аппарат АМТО-02.
«Уникальный магнитотерапевтический комплекс „Мультимаг“ с новейшей технологией лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата применяется в физиотерапевтических кабинетах поликлиник, больниц, профилакториев и санаториев. Метод лечения основан на оздоровительном воздействии на организм низкоинтенсивного магнитного поля специальной структуры. Процедура лечения эффективна и безболезненна», — рассказали в пресс-службе завода.
Цифровые портативные приборы для измерения внутриглазного давления — тонометры ТГДц-03 — используют при диагностике, лечении и контроле глаукомы. Процедура измерения проводится через веко в зоне склеры. Приборы используют также в сложных клинических случаях, например, при патологии или хирургии роговицы, синдроме сухого глаза, аллергических реакциях.
Для лечения близорукости, дальнозоркости, астенопии, компьютерного зрительного синдрома предназначены магнитотерапевтические аппараты АМТО-02. Они воздействуют на глазное яблоко и прилегающие к нему области импульсным магнитным полем.
Стенд предприятия осмотрел президент Национальной курортной ассоциации, доктор медицинских наук, академик РАН Александр Разумов. Для всех посетителей специалисты предприятий провели презентации медицинской продукции.
«Касимовский приборный завод — один из лидеров на рынке медицинского, лабораторного и физиотерапевтического оборудования среди отечественных производителей. Продукцией предприятия оснащены многие медицинские учреждения и санатории России и стран ближнего зарубежья», — отметили в пресс-службе.
Всероссийский форум «Здравница» — главное мероприятие санаторно-курортной отрасли страны. В этом году свою продукцию здесь представили более ста российских компаний.