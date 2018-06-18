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11:18, 18 июня 2018 903
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Рязанские студенты убрали мусор в ЦПКиО

Рязанские студенты убрали мусор в ЦПКиО

Фото: Администрация Рязани

Рязанские студенты убрали мусор в ЦПКиО. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

В парке прошла ежегодная экологическая акция «Чистые парки Рязани». Студенты провели мониторинговые наблюдения и исследования на территории ЦПКиО, а также собрали мусор в зонах отдыха вдоль Лыбеди и вокруг Рюминского пруда.

В рамках акции студенты и эко-волонтеры 1-4 курсов естественного-географического факультета РГУ имени Есенина встретились с представителями социального проекта «Город будущего» и фонда «Оплот». Они рассказали участникам о реализации в Рязани программы «Формирование комфортной городской среды».


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