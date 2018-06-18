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19:25, 18 июня 2018 592
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Рязанские пожарные спасли мужчину, застрявшего в болоте

Рязанские пожарные спасли мужчину, застрявшего в болоте

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанские пожарные спасли мужчину, застрявшего в болоте. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в понедельник, 18 июня. В 13:54 рязанец позвонил на пульт дежурного и сообщил о том, что застрял в болоте в районе Северной окружной дороги и не может самостоятельно выбраться.

По словам дипетчера, мужчина был напуган. По названным ориентирам она направила спасательные и пожарные подразделения. До их приезда рязанца консультировали специалисты по правилам поведения.

Определив самый короткий путь к пострадавшему, пожарные связались между собой веревками и двинулись к мужчине, а добравшись до него — вывели в безопасное место.

Оказалось, что рязанец хотел сократить путь от Ворошиловки до Канищева через болото. От медицинской помощи он отказался.


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