Рязанские пожарные спасли мужчину, застрявшего в болоте. Об этом сообщил
Инцидент произошел в понедельник, 18 июня. В 13:54 рязанец позвонил на пульт дежурного и сообщил о том, что застрял в болоте в районе Северной окружной дороги и не может самостоятельно выбраться.
По словам дипетчера, мужчина был напуган. По названным ориентирам она направила спасательные и пожарные подразделения. До их приезда рязанца консультировали специалисты по правилам поведения.
Определив самый короткий путь к пострадавшему, пожарные связались между собой веревками и двинулись к мужчине, а добравшись до него — вывели в безопасное место.
Оказалось, что рязанец хотел сократить путь от Ворошиловки до Канищева через болото. От медицинской помощи он отказался.