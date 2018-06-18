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10:11, 18 июня 2018 1 965
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Родители Толкалиной попали в аварию на рязанской трассе 4

Родители Толкалиной попали в аварию на рязанской трассе

Родители Любови Толкалиной попали в аварию в Рязанской области. Об этом актриса рассказала на своей странице в Instagram.

По словам Толкалиной, несколько дней назад ее отец и мать «кувыркнулись на машине в кювет по ночной рязанской дороге». Они не пострадали.

«Надо сказать, что дороги в Рязанской области с превеликими унижениями, — пишет актриса. — Вот вопрос к губернатору Рязанской области зреет серьезный».

В комментариях Толкалину поддержали рязанские поклонники. По их словам, дороги в области «отвратительные», «сколько лет проходит, а они не меняются».


Оказывается сегодня, папиндень!Как же классно, что есть на свете такой праздник! Я - папина доча... По этой картинке все ясно.Вот эти мои самые дорогие и любимые , единственные мамуль-папули напугали меня третьего дня не чем нибудь, а тем ,что кувыркались на машине лихо в кювет по ночной рязанской дороге .Чем лишили меня дара речи на довольно продолжительное время.Остались целы и улыбаются вот. Надо сказать , что дороги в Рязанской области с превеликими унижениями... Не такие как в Псковской, к примеру, но травмоопасные и теперь это проверено на себе...В Москве « стадионы, отели, менты - полиглоты» как поет Слепаков, а вот вопрос к Губернатору Рязанской области зреет серьезный... Берегите мамуль -папулей!

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba)

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