Прокуратура потребовала установить границы пяти кладбищ в Захаровском районе. Об этом сообщил
В апреле 2018 года в ходе проверки были выявлены нарушения в части государственного кадастрового учета и горсрегистрации прав на земельные участки, на которых расположены кладбища.
Администрации сельских поселений не оформили права собственности на такие участки.
Прокуратура района попросила суд признать незаконными бездействия администраций Сменовского, Плахинского, Безлыченского, Большекоровинского и Добро-Пчельского сельских поселений.
Суд установил срок для устранения нарушений.