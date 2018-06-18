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12:16, 18 июня 2018 180
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Прокуратура потребовала установить границы пяти кладбищ в Захаровском районе

Прокуратура потребовала установить границы пяти кладбищ в Захаровском районе

Прокуратура потребовала установить границы пяти кладбищ в Захаровском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

В апреле 2018 года в ходе проверки были выявлены нарушения в части государственного кадастрового учета и горсрегистрации прав на земельные участки, на которых расположены кладбища.

Администрации сельских поселений не оформили права собственности на такие участки.

Прокуратура района попросила суд признать незаконными бездействия администраций Сменовского, Плахинского, Безлыченского, Большекоровинского и Добро-Пчельского сельских поселений.

Суд установил срок для устранения нарушений.


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