Предпринимателям Рязанской области расскажут об особенностях интернет-маркетинга

Центр поддержки предпринимательства Рязанской области совместно с агентством интернет-маркетинга «Контраст» и Университетом «Синергия» проведет семинар по интернет-маркетингу. Он состоится 21 июня с 11:00 до 13:00 в гостиничном комплексе «Старый город».
Руководитель агентства интернет-маркетинга «Контраст» Алексей Токмаков выступит с презентацией «Тестирование ниши». Он расскажет о процессе запуска новых продуктов, выходе на новые территории и об оценке эффективности принимаемых решений.
Кроме того, коммерческий директор университета «Синергия» Ольга Федорова выступит с презентацией «Топ-35 ошибок при продажах по телефону». Она расскажет о секретах успешных продаж по телефону, а также увеличении эффективности телефонного маркетинга. Ольга — эксперт в области продаж, практик с десятилетнем опытом: руководство в таких компаниях, как Негосударственный пенсионный фонд (НПФ) «РУСЬ», НПФ «Промагрофонд», Европейский институт планирования пенсий, РОСНО-МС.
Участие в мероприятии бесплатно. Предварительно необходимо зарегистрироваться на