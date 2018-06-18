На здании пронской больницы установили памятную доску врачу с 60-летним стажем

На здании пронской больницы установили памятную доску заслуженному врачу РСФСР Марии Дмитриевской, которая проработала в медицине 60 лет. Об этом пишет издательство «
В Пронске Дмитриевская трудилась более 50 лет, а на отдых ушла, когда ей было около 90 лет. «На ее плечи в должности главврача в послевоенное время легло восстановления районной системы здравоохранения», — говорится в сообщении.
На церемонию открытия мемориальной доски приехала дочь Марии Дмитриевской Ольга с сыном и внучкой. Память заслуженного врача почтили минутой молчания.
Фото издательства «Пресса»