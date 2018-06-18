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17:58, 18 июня 2018 167
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Фестиваль «PAPRICO FEST» в Рязани продлится до пяти утра

Фестиваль «PAPRICO FEST» в Рязани продлится до пяти утра

Фестиваль «PAPRICO FEST», который пройдет в «Окской Жемчужине» 21 июля, продлится до пяти утра. Начнется масштабное музыкальное мероприятие в 14:00, сообщили организаторы.

Территорию фестиваля разделят на развлекательные зоны. Гости праздника смогут посетить площадку инновационного звучания, фотозону с панорамным селфи, зоны виртуальной реальности, Сross Fit & Bikini и глобального маркета — свободной продажи товаров ручной работы.

Для любителей активного образа жизни организуют зону виндсерфинга, полета для детей и взрослых, танцевальные баттлы, турнир по бамперболу, пляжные танцы и анимацию, зона бодиарта и шоу экстремального пирсинга. Кроме того, на воде установят сцену, на которой пройдет fashion-показ.

Зоны развлечений для семей и молодежи будут работать весь день. Подробнее о развлечении на фестивале можно узнать на сайте.

В программе open air ожидаются музыка всех направлений EDM (Electro Dance Music). За пультами будут рязанские и московские диджеи, позже их сменят музыканты из Gazirovka — авторы хита Black, набравшего на YouTube больше 42 миллионов просмотров. После этого на площадке выступит европейский электронный проект Swanky Tunes, собирающий танцевальные фестивали и занимающий 23-е место в TOP-100, по версии DJ Magazine. Ведущим хедлайнером вечеринки будет известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.

Билеты на фестиваль «PAPRICO FEST» можно купить онлайн, в кассах аквапарка ТРК «Окская жемчужина» и на Kassy.ru.


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Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

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