Фестиваль «PAPRICO FEST» в Рязани продлится до пяти утра

Фестиваль «PAPRICO FEST», который пройдет в «Окской Жемчужине» 21 июля, продлится до пяти утра. Начнется масштабное музыкальное мероприятие в 14:00, сообщили организаторы.
Территорию фестиваля разделят на развлекательные зоны. Гости праздника смогут посетить площадку инновационного звучания, фотозону с панорамным селфи, зоны виртуальной реальности, Сross Fit & Bikini и глобального маркета — свободной продажи товаров ручной работы.
Для любителей активного образа жизни организуют зону виндсерфинга, полета для детей и взрослых, танцевальные баттлы, турнир по бамперболу, пляжные танцы и анимацию, зона бодиарта и шоу экстремального пирсинга. Кроме того, на воде установят сцену, на которой пройдет fashion-показ.
Зоны развлечений для семей и молодежи будут работать весь день. Подробнее о развлечении на фестивале можно узнать на
В программе open air ожидаются музыка всех направлений EDM (Electro Dance Music). За пультами будут рязанские и московские диджеи, позже их сменят музыканты из Gazirovka — авторы хита Black, набравшего на YouTube больше 42 миллионов просмотров. После этого на площадке выступит европейский электронный проект Swanky Tunes, собирающий танцевальные фестивали и занимающий 23-е место в TOP-100, по версии DJ Magazine. Ведущим хедлайнером вечеринки будет известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.
Билеты на фестиваль «PAPRICO FEST» можно купить