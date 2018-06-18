Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Видео

Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Иностранцы пронесли по пешеходной улице в центре Рязани флаги.
Футбольных фанатов заметили на «Подбелке» вечером в понедельник, 18 июня. В 21:00 начался матч между сборными Туниса и Англии.
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Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Иностранцы пронесли по пешеходной улице в центре Рязани флаги.
Футбольных фанатов заметили на «Подбелке» вечером в понедельник, 18 июня. В 21:00 начался матч между сборными Туниса и Англии.
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