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21:23, 18 июня 2018 246
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Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Видео

Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Видео

Болельщики сборной Туниса прошлись с песнями по Почтовой. Иностранцы пронесли по пешеходной улице в центре Рязани флаги.

Футбольных фанатов заметили на «Подбелке» вечером в понедельник, 18 июня. В 21:00 начался матч между сборными Туниса и Англии.


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