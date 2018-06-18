Абонентам «Билайна» предложили тариф с безлимитными звонками на все номера

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил о запуске акционного тарифа «Поговорим» с безлимитными звонками и пакетом мобильного интернета. Специальном предложением можно воспользоваться с 14 июня только в салонах «Билайн».

Обладатели тарифа без ограничений и дополнительных затрат могут звонить на любые номера на территории России, в том числе абонентам других мобильных операторов и в путешествиях по стране в сети «Билайн». Кроме безлимитных звонков в пакет «Поговорим» включены 5 Гб мобильного интернета, которые можно использовать в течение месяца.

Абонентская плата начисляется еженедельно и составляет в Москве и некоторых филиалах 200 рублей, а в большинстве регионов — 175 рублей.

«Собственная сеть офисов продаж „Билайн“ выросла в два раза и стала одной из самых больших розничных сетей в стране. Мы не только становимся ближе к клиентам, но и хотели бы, чтобы ярких поводов приходить в наши салоны становилось как можно больше. Для тех, кто предпочитает голосовое общение и хочет стать эксклюзивным обладателем настоящего безлимитного тарифа, мы создали особенный тариф „Поговорим“», — рассказала вице-президент по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Ирина Лебедева.

Акционный тариф «Поговорим» доступен только для новых подключений и только в сети салонов «Билайн» и «Ноу-Хау» в течение трех месяцев — предложение действует с 14 июня по 31 августа.

Более подробная информация о параметрах тарифа доступна на сайте .

*Тариф действует во всех филиалах присутствия в РФ ПАО «ВымпелКом» за исключением Чукотского АО.