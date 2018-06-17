Юные рязанские бильярдисты стали призерами первенства России. Рязанцы завоевали бронзовые награды, сообщила Рязанская областная федерация бильярдного спорта.
Первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек прошло в Крыму. Более ста юных бильярдистов со всей страны сразились в «динамичную пирамиду» в Евпатории.
Рязанец Кирилл Гранкин завоевал бронзу в категории «юноши до 13 лет». Иван Королев стал бронзовым призером в категории среди юношей 13-16 лет. Также третье место завоевала Валерия Степанова среди девушек 13-16 лет.
Фото Рязанской областной федерации бильярдного спорта