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17:21, 17 июня 2018 209
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Юные рязанские бильярдисты стали призерами первенства России

Юные рязанские бильярдисты стали призерами первенства России

Юные рязанские бильярдисты стали призерами первенства России. Рязанцы завоевали бронзовые награды, сообщила Рязанская областная федерация бильярдного спорта.

Первенство России по бильярдному спорту среди юношей и девушек прошло в Крыму. Более ста юных бильярдистов со всей страны сразились в «динамичную пирамиду» в Евпатории.

Рязанец Кирилл Гранкин завоевал бронзу в категории «юноши до 13 лет». Иван Королев стал бронзовым призером в категории среди юношей 13-16 лет. Также третье место завоевала Валерия Степанова среди девушек 13-16 лет.

Фото Рязанской областной федерации бильярдного спорта


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