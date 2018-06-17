Врезавшийся в толпу в центре Москвы таксист рассказал об аварии. Видео

Врезавшийся в толпу в центре Москвы таксист рассказал об аварии. По словам мужчины, он не спал около 20 часов. Видео с ним
Водитель пояснил, что хотел пропустить пешехода, но перепутал педали. Мужчина сказал, что пытался сбежать с места аварии из-за страха, что его убьют.
Мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем. Он отметил, что до клиента ему оставалось проехать 100 метров, после заказа он планировал отдохнуть.
Таксист работает в Москве в течение месяца. «Права» он получил в 2013 году.
Напомним, вечером в субботу, 16 июня, у дома №5/2 по улице Ильинка таксист сбил дорожный знак и
Пострадали восемь человек, одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.
На таксиста завели уголовное дело по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).