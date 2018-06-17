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10:09, 17 июня 2018 388
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Врезавшийся в толпу в центре Москвы таксист рассказал об аварии. Видео

Врезавшийся в толпу в центре Москвы таксист рассказал об аварии. Видео

Врезавшийся в толпу в центре Москвы таксист рассказал об аварии. По словам мужчины, он не спал около 20 часов. Видео с ним опубликовали на сайте ГУ МВД по столице.

Водитель пояснил, что хотел пропустить пешехода, но перепутал педали. Мужчина сказал, что пытался сбежать с места аварии из-за страха, что его убьют.

Мужчина заявил, что сожалеет о произошедшем. Он отметил, что до клиента ему оставалось проехать 100 метров, после заказа он планировал отдохнуть.

Таксист работает в Москве в течение месяца. «Права» он получил в 2013 году.

Напомним, вечером в субботу, 16 июня, у дома №5/2 по улице Ильинка таксист сбил дорожный знак и наехал на толпу пешеходов. Этот момент попал на камеры видеонаблюдения.

Пострадали восемь человек, одна женщина находится в состоянии средней степени тяжести.

На таксиста завели уголовное дело по статье 264 УК РФ («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»).


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