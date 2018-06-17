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16:57, 17 июня 2018 319
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В сасовской школе проверили капитальный ремонт

В сасовской школе проверили капитальный ремонт

Фото: Издательство «Пресса»

Группа общественного контроля проверила капремонт в школе №106 в Сасове. Об этом пишет ИД «Пресса».

На ремонт выделили более 33 миллионов рублей из резервного фонда президента России.

В школе планируют отремонтировать основное здание, здание начальной школы, благоустроить территорию, спортзал, заменить электропроводку, а также пожарную сигнализацию, установить речевое оповещение на случай ЧС.

«На данный момент в спортивном зале заменены оконные блоки, побелены потолки, проведен ремонт кровли. Оборудованы душевые кабины. Группа общественного контроля будет продолжать следить за ходом проведения ремонтных работ, — рассказала директор школы № 106 Оксана Боровская.- На прошлой неделе посетили здание начальной школы. Члены группы были приятно удивлены качеством проводимых работ. Во всем здании произведена замена окон на стеклопакеты. Стены в коридорах и кабинетах выровнены и оштукатурены. Выложена плитка на пищеблоке и в туалетных комнатах».


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