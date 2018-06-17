В сасовской школе проверили капитальный ремонт

Группа общественного контроля проверила капремонт в школе №106 в Сасове. Об этом пишет ИД «
На ремонт выделили более 33 миллионов рублей из резервного фонда президента России.
В школе планируют отремонтировать основное здание, здание начальной школы, благоустроить территорию, спортзал, заменить электропроводку, а также пожарную сигнализацию, установить речевое оповещение на случай ЧС.
«На данный момент в спортивном зале заменены оконные блоки, побелены потолки, проведен ремонт кровли. Оборудованы душевые кабины. Группа общественного контроля будет продолжать следить за ходом проведения ремонтных работ, — рассказала директор школы № 106 Оксана Боровская.- На прошлой неделе посетили здание начальной школы. Члены группы были приятно удивлены качеством проводимых работ. Во всем здании произведена замена окон на стеклопакеты. Стены в коридорах и кабинетах выровнены и оштукатурены. Выложена плитка на пищеблоке и в туалетных комнатах».