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8:08, 17 июня 2018 415
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В Ряжске сгорели гараж и машина

В Ряжске сгорели гараж и машина

Фото: Pixabay.com

В субботу, 16 июня, в Ряжске сгорели гараж и машина. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сигнал поступил в 18:50. На место выезжал пожарный расчет.

Никто не пострадал.


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