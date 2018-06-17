В субботу, 16 июня, в Ряжске сгорели гараж и машина. Об этом
Сигнал поступил в 18:50. На место выезжал пожарный расчет.
Никто не пострадал.
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Фото: Pixabay.com
В субботу, 16 июня, в Ряжске сгорели гараж и машина. Об этом
Сигнал поступил в 18:50. На место выезжал пожарный расчет.
Никто не пострадал.
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