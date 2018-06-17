Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий поблагодарил коллег за спасенные жизни и поздравил с профессиональным праздником.
«Профессия медицинского работника возвращает себе уважение и престиж, которые, безусловно, заслуживает! Однако, техника — это только составляющая к уму, знаниям и таланту врача, к милосердию и вниманию среднего медицинского персонала, —
Прилуцкий рассказал, что в области работают над укреплением первичного звена здравоохранения.
«В регионе продолжает развиваться сеть фельдшерско-акушерских пунктов, растут объемы высокотехнологичной медицинской помощи, в наши больницы и поликлиники активно внедряется инновационное оборудование и уникальные технологии, приходят работать молодые кадры», — сказал он.
Министр выразил надежду, что «бесценный опыт, преданность профессии и высокие нравственные принципы» медиков помогут предупреждению заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения. Прилуцкий пожелал своим коллегам благодарных пациентов, спокойных будней и крепкого здоровья.
Напомним, перед праздником медики получили