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10:36, 17 июня 2018 177
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«Техника — это только составляющая». Глава рязанского минздрава поблагодарил коллег за спасенные жизни

«Техника — это только составляющая». Глава рязанского минздрава поблагодарил коллег за спасенные жизни

Глава рязанского минздрава Андрей Прилуцкий поблагодарил коллег за спасенные жизни и поздравил с профессиональным праздником.

«Профессия медицинского работника возвращает себе уважение и престиж, которые, безусловно, заслуживает! Однако, техника — это только составляющая к уму, знаниям и таланту врача, к милосердию и вниманию среднего медицинского персонала, — подчеркнул министр. — По-прежнему главным остается мастерство и призвание, а еще каждое сказанное доброе слово, которое тоже является целительным, человеческая поддержка и понимание, которые, так необходимы пациенту, его родным и близким».

Прилуцкий рассказал, что в области работают над укреплением первичного звена здравоохранения.

«В регионе продолжает развиваться сеть фельдшерско-акушерских пунктов, растут объемы высокотехнологичной медицинской помощи, в наши больницы и поликлиники активно внедряется инновационное оборудование и уникальные технологии, приходят работать молодые кадры», — сказал он.

Министр выразил надежду, что «бесценный опыт, преданность профессии и высокие нравственные принципы» медиков помогут предупреждению заболеваний и формированию здорового образа жизни среди населения. Прилуцкий пожелал своим коллегам благодарных пациентов, спокойных будней и крепкого здоровья.

Напомним, перед праздником медики получили награды от регионального правительства, а также областной и городской дум.


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