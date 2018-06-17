Со вторника в 24-х рязанских деревнях и селах на несколько дней отключат газ. Список

В июне в 24-х деревнях и селах Рязанской области на несколько дней отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».
С 8:00 19 июня до 20:00 22 июня газа не будет в следующих населенных пунктах:
- Абрютино;
- Высоковские Дворики;
- Высокое;
- Даниловка;
- Дедюхино;
- Дубняки;
- Екимовка;
- Киселево;
- Мельгуново;
- Мушковатово;
- Насурово;
- Никольское;
- Оленинское;
- Павловка;
- Подвязье;
- Прудный;
- Рожок;
- Секиотово;
- Семено-Никольское;
- Семено-Оленинское;
- Сергеевка;
- Серовское;
- Ульяновка;
- учхоз «Стенькино».