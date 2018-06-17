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15:42, 17 июня 2018 696
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Со вторника в 24-х рязанских деревнях и селах на несколько дней отключат газ. Список

Со вторника в 24-х рязанских деревнях и селах на несколько дней отключат газ. Список

В июне в 24-х деревнях и селах Рязанской области на несколько дней отключат газ из-за ремонтных работ. Об этом сообщили в «Газпром межрегионгаз Рязань».

С 8:00 19 июня до 20:00 22 июня газа не будет в следующих населенных пунктах:

  • ​Абрютино;
  • Высоковские Дворики;
  • Высокое;
  • Даниловка;
  • Дедюхино;
  • Дубняки;
  • Екимовка;
  • Киселево;
  • Мельгуново;
  • Мушковатово;
  • Насурово;
  • Никольское;
  • Оленинское;
  • Павловка;
  • Подвязье;
  • Прудный;
  • Рожок;
  • Секиотово;
  • Семено-Никольское;
  • Семено-Оленинское;
  • Сергеевка;
  • Серовское;
  • Ульяновка;
  • учхоз «Стенькино».

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1 неделя назад
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Любимов отстоял интересы рязанского предприятия

К решению проблемы подключились сразу несколько региональных и федеральных органов власти.

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