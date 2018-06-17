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20:19, 17 июня 2018 566
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Samsung оштрафовали на $400 млн за нарушение патента

Samsung оштрафовали на $400 млн за нарушение патента

Компанию Samsung Electronics признали виновной в нарушении патента. Производителю придется заплатить штраф размером в $400 млн, пишет «Коммерсант».

Речь идет о патенте на технологию FinFet — транзисторе, который позволяет повысить производительность микрочипа, при этом снизив его энергопотребление.

Патент принадлежит бюро Корейского института передовых технологий (KAIST IP US). Согласно заявлению организации, производитель изначально «скептически отнесся к изобретению» и посчитал его незначительным.

После того, как на разработку обратил внимание Intel, Samsung тоже занялась этой технологией, что нарушило соглашение между Intel и KAIST.

Южнокорейская компания настаивает на том, что работала над созданием транзистора вместе с Корейским институтом и не могла нарушить права на изобретение.


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