Рязанцам напомнили, как безопасно ловить рыбу с лодки

Рязанцам напомнили, как ловить рыбу с лодки. Правила безопасности
Перед поездкой рыбакам советуют проверить состояние лодки, весел, уключин и клапанов, если она надувная. Лодку нельзя перегружать, загромождать около сидения. Ее не следует также держать боком к сильному ветру и волне.
«Опускайте якорь с носа или кормы. При подъеме якоря не становитесь на скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. При ловле стоя, располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается», — уточнили спасатели.
Рязанцев просят не ездить на рыбалку пьяными. Те, кто не умет плавать, должны брать с собой жилеты.
Если лодка перевернулась, нужно не забираться в нее, а вывести на мель.
В МЧС предупредили, что нельзя ловить рыбу на пути водного транспорта.