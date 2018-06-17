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11:02, 17 июня 2018 361
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Рязанцам напомнили, как безопасно ловить рыбу с лодки

Рязанцам напомнили, как безопасно ловить рыбу с лодки

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

Рязанцам напомнили, как ловить рыбу с лодки. Правила безопасности опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.

Перед поездкой рыбакам советуют проверить состояние лодки, весел, уключин и клапанов, если она надувная. Лодку нельзя перегружать, загромождать около сидения. Ее не следует также держать боком к сильному ветру и волне.

«Опускайте якорь с носа или кормы. При подъеме якоря не становитесь на скамейку и не упирайтесь ногой в борт лодки. При ловле стоя, располагайтесь в середине лодки, расставив ноги для большей устойчивости. В надувной лодке вставать в полный рост категорически запрещается», — уточнили спасатели.

Рязанцев просят не ездить на рыбалку пьяными. Те, кто не умет плавать, должны брать с собой жилеты.

Если лодка перевернулась, нужно не забираться в нее, а вывести на мель.

В МЧС предупредили, что нельзя ловить рыбу на пути водного транспорта.


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