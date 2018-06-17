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14:12, 17 июня 2018 748
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На площади Победы откроют ярмарку

На площади Победы откроют ярмарку

Фото: Pixabay.com

В понедельник, 18 июня, на площади Победы откроют ярмарку. Объявление опубликовали на сайте администрации Рязани.

Рязанцы смогут купить «товары народного потребления».

Ярмарка проработает до 20 июня.


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