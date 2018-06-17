В понедельник, 18 июня, на площади Победы откроют ярмарку. Объявление
Рязанцы смогут купить «товары народного потребления».
Ярмарка проработает до 20 июня.
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Фото: Pixabay.com
В понедельник, 18 июня, на площади Победы откроют ярмарку. Объявление
Рязанцы смогут купить «товары народного потребления».
Ярмарка проработает до 20 июня.
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