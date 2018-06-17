Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты

Министерство обороны опубликовало видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях Восточного военного округа. Ролик опубликликован на
На видео засняли размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск, передает «
Оперативно-тактический ракетный комплекс предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. «Искандер» способен поражать малоразмерные цели — ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, а также самолеты и вертолета на аэродромах.
Его разработали в коломенском КБ машиностроения. «Искандер» впервые представили в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС.