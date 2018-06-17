Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:53, 17 июня 2018 1 036
 0    0

Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты

Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты

Министерство обороны опубликовало видео испытаний оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» на учениях Восточного военного округа. Ролик опубликликован на YouTube.

На видео засняли размещение «Искандера» на ударной позиции, приведение ракеты в вертикальное положение, а также сам запуск, передает «РИА Новости».

Оперативно-тактический ракетный комплекс предназначен для уничтожения систем противовоздушной и противоракетной обороны противника. «Искандер» способен поражать малоразмерные цели — ракетные комплексы, дальнобойную артиллерию, а также самолеты и вертолета на аэродромах.

Его разработали в коломенском КБ машиностроения. «Искандер» впервые представили в 1999 году на аэрокосмическом салоне МАКС.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
19:53, 17 июня 2018
Минобороны опубликовало видео запуска баллистической ракеты
11:38, 15 июня 2018
В рязанской облдуме обсудили исполнение областного бюджета за 2017 год
20:27, 14 июня 2018
«Не сбавляем темп». Любимов поблагодарил российскую сборную за победу в первом матче ЧМ-2018
18:17, 14 июня 2018
Рязанская облдума отчиталась о расходах за 2017 год
13:44, 14 июня 2018
Морозов поднялся в топ-10 медиарейтинга сенаторов 1
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 916
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 20 228
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 574
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 783
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 270
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум