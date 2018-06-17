Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:55, 17 июня 2018 1 731
 0    0

Германия сенсационно проиграла в первом матче на ЧМ

Германия сенсационно проиграла в первом матче на ЧМ

Германия сенсационно проиграла в первом матче на чемпионате мира по футболу. Действующие победители турнира уступили Мексике со счетом 0:1.

Единственный гол на 38-й минуте забил Ирвин Лосано.

Германия почти на 20% больше владела мячом, игроки бундестим нанесли 25 ударов по воротам из которых 9 в створ, но так и не смогли пробить Гильермо Очоа. В конце матча действующие чемпионы мира всеми силами пошли вперед, из-за чего мексиканцы раз за разом убегали в опасные контратаки, но удвоить преимущество у них не вышло.

На последний угловой в штрафную соперника пришел и вратарь Мануэль Нойер, но и он не смог спасти команду от поражения.

Мексика возглавила группу F с тремя очками. Еще два представителя «квартета» сыграют завтра. Матч между Швецией и Южной Кореей начнется в 15:00 по московскому времени на стадионе в Нижнем Новгороде.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Спорт»
19:55, 17 июня 2018
Германия сенсационно проиграла в первом матче на ЧМ
17:21, 17 июня 2018
Юные рязанские бильярдисты стали призерами первенства России
12:26, 17 июня 2018
Дзагоев пропустит матч ЧМ с командой Египта
0:11, 17 июня 2018
Хорватия обыграла Нигерию и возглавила «группу смерти»
21:57, 16 июня 2018
Дания обыграла Перу в матче ЧМ
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Как на войне. Корреспондент RZN.info прошел курс экстремальной журналистики «Бастион»

Журналисты побывали внутри инсценированных опасных ситуаций.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 915
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 20 228
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 574
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 783
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 270
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум