Германия сенсационно проиграла в первом матче на ЧМ

Германия сенсационно проиграла в первом матче на чемпионате мира по футболу. Действующие победители турнира уступили Мексике со счетом 0:1.
Единственный гол на 38-й минуте забил Ирвин Лосано.
Германия почти на 20% больше владела мячом, игроки бундестим нанесли 25 ударов по воротам из которых 9 в створ, но так и не смогли пробить Гильермо Очоа. В конце матча действующие чемпионы мира всеми силами пошли вперед, из-за чего мексиканцы раз за разом убегали в опасные контратаки, но удвоить преимущество у них не вышло.
На последний угловой в штрафную соперника пришел и вратарь Мануэль Нойер, но и он не смог спасти команду от поражения.
Мексика возглавила группу F с тремя очками. Еще два представителя «квартета» сыграют завтра. Матч между Швецией и Южной Кореей начнется в 15:00 по московскому времени на стадионе в Нижнем Новгороде.