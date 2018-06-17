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22:58, 17 июня 2018 1 350
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Бразилия не справилась со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2018

Бразилия не справилась со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2018

Бразилия не справилась со Швейцарией в первом матче на ЧМ-2018. Пятикратные чемпионы мира сыграли вничью — 1:1.

Первый гол на 20-й минуте забил Филиппе Коутиньо. Полузащитник «Барселоны» подобрал мяч у угла штрафной и обводящим ударом в дальний угол поразил ворота.

Швейцарцы ответили после перерыва. Экс-игрок московского ЦСКА Стивен Цубер откликнулся на подачу с углового Джердана Шакири и головой переправил мяч в сетку.

Бразильцы атаковали весь второй тайм, имея существенное преимущество во владении мячом, но конвертировать его в голы не смогли.

Бразилия набрала одно очко и делит со Швейцарией второе и третье место в группе Е. На первом месте в «квартете» Сербия, обыгравшая Коста-Рику благодаря голу Коларова со штрафного.


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