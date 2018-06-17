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19:34, 17 июня 2018 987
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Бразилец привез в Ростов двухэтажный велосипед, чтобы катать россиян

Бразилец привез в Ростов двухэтажный велосипед, чтобы катать россиян

Путешественник из Бразилии привез привез с собой в Ростов-на-Дону двухэтажный велосипед. Элиас де Соуза Агуер рассказал, что хочет катать на нем желающих перед матчами чемпионата мира, передает ТАСС.

«Я из Бразилии, прилетел на самолете, привез сюда велосипед в разобранном виде, затем собрал. Я сам его сконструировал, это было не тяжело», — сказал он в беседе с корреснодентом агентства.

Как рассказал бразилец, велосипедом он управляет вместе с сыном. Конструкция, на которой передвигаются болельщики, представляет собой доработанный велосипед с высокой рамой.

«Я был на восьми чемпионатах мира, 33 года путешествую уже. Приехал, чтобы поболеть за Бразилию. Мне кажется, Неймар забьет, игра закончится победой Бразилии», — сказал он.

Матч Бразилии и Швейцарии пройдет вечером в воскресенье, 17 июня, в 21:00 (мск).

Фото Instagram r1elias


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Публикация от Elias Junior (@r1elias)

#rostov #rostov_on_don #biciclegiant #rusia2018 #worcup2018

Публикация от Elias Junior (@r1elias)

© RZN.info

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