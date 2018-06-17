Бразилец привез в Ростов двухэтажный велосипед, чтобы катать россиян

Путешественник из Бразилии привез привез с собой в Ростов-на-Дону двухэтажный велосипед. Элиас де Соуза Агуер рассказал, что хочет катать на нем желающих перед матчами чемпионата мира, передает
«Я из Бразилии, прилетел на самолете, привез сюда велосипед в разобранном виде, затем собрал. Я сам его сконструировал, это было не тяжело», — сказал он в беседе с корреснодентом агентства.
Как рассказал бразилец, велосипедом он управляет вместе с сыном. Конструкция, на которой передвигаются болельщики, представляет собой доработанный велосипед с высокой рамой.
«Я был на восьми чемпионатах мира, 33 года путешествую уже. Приехал, чтобы поболеть за Бразилию. Мне кажется, Неймар забьет, игра закончится победой Бразилии», — сказал он.
Матч Бразилии и Швейцарии пройдет вечером в воскресенье, 17 июня, в 21:00 (мск).
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