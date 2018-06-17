Более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста

Более миллиона россиян подписали
Авторы подчеркнули, что основным решением проблемы дефицита пенсионного фонда должна стать борьба с неофициальной занятостью.
«Дефицит пенсионного фонда возникает из-за того, что большое количество занятых находится в „серой зоне“ и от их зарплат не платятся страховые взносы. По оценкам руководства фонда, из 77 миллионов трудоспособного населения регулярные отчисления поступают только на 43,5 миллиона работников. Теневой фонд оплаты труда составляет порядка 10 трлн. руб. в год, в результате чего в пенсионный фонд не поступает 2,2 трлн. руб.
Средняя зарплата по стране, которая фиксируется не только по декларируемым доходам, но и фактическим расходам, составляет 35,9 тыс. рублей, а средняя пенсия — 13,3 тыс. рублей. В России на одного пенсионера приходится примерно 1,7 работающих, а ставка взносов составляет 22%. Это значит, что при сохранении текущей ставки и полной легальной занятости не должно быть дефицита пенсионного фонда. Более того, каждый пенсионер мог бы в среднем получать пенсию в 13,4 тыс. рублей (35,9*1,7*22%)», — говорится в петиции.
В тексте подчеркнули, что проблему наполнения пенсионного фонда необходимо решить без повышения пенсионного возраста.
После того, как петиция соберет 1,5 млн подписей, ее планируют передать Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также спикерам Госдумы и Совета Федерации Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко.