Ватные палочки и сосиски. Жители Рязанской области получили сроки за кражу из дома соседа

В Рязанской области осудили мужчину и женщину, укравших из дома знакомых продукты, спиртное и мобильный телефон. Об этом сообщил
Хозяева дома уехали на машине «скорой», что увидел злоумышленник и предложил знакомой похитить у них продукты. Последняя согласилась и злоумышленники пробрались в жилье, взломав дверь металлическим ломом.
Зайдя в дом, приятели забрали со стола упаковку молочных сосисок марки «ГОСТ Великолукский мясокомбинат», упаковку ватных палочек марки «Русалочка» две пачки сигарет марки «Столичные», мобильный телефон марки «NOKIA 105». Ущерб составил 486 рублей.
Злоумышленники скрылись и «распорядились украденным в дальнейшем по своему усмотрению».
Мужчину обвинили по части 3 статьи 68 и части 5 статьи 69 УК РФ назначили два года в колонии строгого режима. Жещине назначили восемь месяцев в колонии строгого режима по части 3 статьи 68 УК РФ.
Приговор не вступил в законную силу.