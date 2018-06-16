Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:24, 16 июня 2018 1 282
 0    0

Ватные палочки и сосиски. Жители Рязанской области получили сроки за кражу из дома соседа

Ватные палочки и сосиски. Жители Рязанской области получили сроки за кражу из дома соседа

В Рязанской области осудили мужчину и женщину, укравших из дома знакомых продукты, спиртное и мобильный телефон. Об этом сообщил сайт Скопинского районного суда.

Хозяева дома уехали на машине «скорой», что увидел злоумышленник и предложил знакомой похитить у них продукты. Последняя согласилась и злоумышленники пробрались в жилье, взломав дверь металлическим ломом.

Зайдя в дом, приятели забрали со стола упаковку молочных сосисок марки «ГОСТ Великолукский мясокомбинат», упаковку ватных палочек марки «Русалочка» две пачки сигарет марки «Столичные», мобильный телефон марки «NOKIA 105». Ущерб составил 486 рублей.

Злоумышленники скрылись и «распорядились украденным в дальнейшем по своему усмотрению».

Мужчину обвинили по части 3 статьи 68 и части 5 статьи 69 УК РФ назначили два года в колонии строгого режима. Жещине назначили восемь месяцев в колонии строгого режима по части 3 статьи 68 УК РФ.

Приговор не вступил в законную силу.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:24, 16 июня 2018
Ватные палочки и сосиски. Жители Рязанской области получили сроки за кражу из дома соседа
9:15, 16 июня 2018
Рязанец организовал преступную группу для незаконной продажи оружия
8:24, 16 июня 2018
Рязанцы отметили открытие Чемпионата мира по футболу-2018 на Почтовой
19:24, 15 июня 2018
В Рязани отметили день армянского флага. Фото 1
18:20, 15 июня 2018
В Рязани во второй раз наградили «студентов года»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 287
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
14:16, 2 июня 2018 21 019
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
12:50, 13 июня 2018 19 697
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 338
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 7
19:17, 10 июня 2018 15 615
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум