Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:47, 16 июня 2018 795
 0    0

В Якутии около 20 человек отравились на школьном банкете

В Якутии около 20 человек отравились на школьном банкете

В якутском селе Хоро около 20 человек отравились на школьном банкете. Их госпитализировали, сообщила прокуратура республики.

В больницу попали и несовершеннолетние.

По предварительным данным, у пациентов есть признаки сальмонеллеза.

Прокуратура начала проверку.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
21:08, 16 июня 2018
При наезде таксиста на толпу пострадали две гражданки Мексики
20:40, 16 июня 2018
Врачи рассказали о состоянии пострадавших при наезде такси в Москве
19:47, 16 июня 2018
В Якутии около 20 человек отравились на школьном банкете
19:17, 16 июня 2018
Таксист въехал в толпу в центре Москвы
12:40, 16 июня 2018
В Подмосковье зацепер погиб на крыше электрички
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
6 дней назад
Грэмми по-русски

Грэмми по-русски

Корреспондент RZN.info посетила премию «Муз-ТВ 2018» и поделилась впечатлениями от увиденного.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:13, 8 июня 2018 28 430
«Цирк шапито». Рязанцы поддержали строительство высоток рядом с детским центром 17
12:50, 13 июня 2018 19 786
Рязанские медики получили награды от регионального правительства. Фото
16:13, 9 июня 2018 16 394
В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту 8
19:17, 10 июня 2018 15 654
В столкновении «Рено» и «буханки» под Рязанью пострадала семья из пяти человек. Фото 2
15:32, 6 июня 2018 15 121
В Рязани сократят несколько маршруток 16
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум